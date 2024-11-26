Премьер Канады поговорил с Трампом после его тарифных угроз

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом после озвученных им намерений ввести высокие импортные пошлины на товары из Канады.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Трюдо, его звонок Трампу был "хорошим".

"Мы, очевидно, говорили о фактах, о том, как протекает в разные стороны интенсивное и действенное сообщение между нашими двумя странами", – добавил он.

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Премьер Канады также анонсировал, что на этой неделе созывает встречу с руководителями канадских провинций, чтобы обсудить ситуацию в США.

"Есть над чем работать, но мы знаем, как это сделать", – заверил Трюдо.

Трамп накануне сообщил, что одним из своих первых указов введет 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

Он также пожаловался, что "тысячи людей хлынут через Мексику и Канаду, принося преступность и наркотики на невиданном ранее уровне".

Кандидат Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что тарифы являются средством ведения переговоров, поэтому не известно, насколько реальны угрозы Трампа.