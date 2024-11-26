Трамп пригрозил сразу после вступления в должность наложить пошлины на товары Канады, Мексики и Китая

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп сообщил, что одним из своих первых указов введет 25-процентный тариф на все товары, поступающие в страну из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

"20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взыскать с Мексики и Канады 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в Соединенные Штаты", – написал он.

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Трамп пожаловался на то, что "тысячи людей хлынут через Мексику и Канаду, принося преступность и наркотики на невиданном ранее уровне". Он пообещал, что новые тарифы будут оставаться в силе, "пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегалы не прекратят это вторжение в нашу страну!"

"И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью", – продолжил он.

В другом посте Трамп написал о Китае. Он сказал, что "провел много разговоров с Китаем об огромном количестве наркотиков, в частности фентанила, которые отправляются в Соединенные Штаты – но безрезультатно".

"До тех пор, пока они не остановятся, мы будем взимать с Китая дополнительную пошлину в размере 10%, сверх любых других дополнительных пошлин, на все их многочисленные товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", – написал Трамп.

Если эти тарифы будут введены, они могут резко повысить цены для американских потребителей на все – от газа до автомобилей и сельскохозяйственной продукции. США являются крупнейшим импортером товаров в мире, а Мексика, Китай и Канада входят в тройку крупнейших поставщиков.

Кандидат Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что тарифы являются средством ведения переговоров, поэтому не известно, насколько реальны угрозы Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что победа Трампа на президентских выборах в США может стать серьезным ударом для экономики Германии, если он начнет торговую войну между США и Европой.