В Румынии окончательно определились участники второго тура выборов президента

В Румынии после подсчета 100% голосов в первом туре президентских выборов определились кандидаты, которые сойдутся в поединке во втором туре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на результаты румынской ЦИК.

На первом месте с 22,94% поддержки сенсационно лидировал независимый кандидат – ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, который не представляет ни одну партию и не имеет собственной.

На втором месте после напряженного противостояния оказалась представительница оппозиционного Союза спасения Румынии, проевропейская и проукраинская кандидатка Элена Ласкони с 19,18% голосов избирателей.

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Ласкони всего на 2742 голоса опередила "бронзового" призера гонки, действующего премьер-министра Марчела Чолаку.

Чолаку, который из-за провального результата подал в отставку с поста лидера своей Социал-демократической партии, уже заявил, что не будет оспаривать результат голосования даже несмотря на такое незначительное отставание от своей оппонентки.

Джорджеску является одним из самых категоричных пропагандистов антизападных идей в Румынии. Он утверждал, что ЕС и НАТО не представляют должным образом румынские интересы, и заявлял, что войной России в Украине манипулируют американские военные компании.

Ласкони известна тем, что критиковала действующее правительство Румынии за бездействие в отношении российских дронов, которые время от времени падают на румынской территории, и не исключала запрета въезда в Румынию для венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Учитывая то, что во второй тур выходят Джорджеску и Ласкони, выборы превращаются в геополитическое противостояние – противница пророссийского кандидата могла бы консолидировать всех прозападных избирателей Румынии и одержать победу.

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