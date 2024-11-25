Ле Пен повторно угрожает свержением французского правительства

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен в понедельник выступила с новой угрозой прекратить поддержку коалиционного правительства Франции в случае вотума недоверия после того, как переговоры с премьер-министром Мишелем Барнье не смогли удовлетворить требования ее партии по бюджетным уступкам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ле Пен заявила, что после обсуждений ничего не изменилось и что у нее нет оптимизма по поводу достижения компромисса по законопроекту о бюджете на 2025 год.

"Ничто не выглядит менее определенным", – сказала она журналистам.

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Оппозиционные партии угрожают свергнуть правительство Барнье, а он пытается утвердить бюджет, когда его хрупкая коалиция полагается на партию Ле Пен "Национальное объединение" для своего выживания.

Правительство пытается выжать 60 млрд евро экономии за счет повышения налогов и сокращения расходов, чтобы уменьшить дефицит до 5% экономического производства в следующем году с более 6% в этом году.

"Национальное объединение" заявило, что поддержит усилия по отставке правительства, если определенные требования не будут выполнены. На прошлой неделе Ле Пен заявила, что "Нацобъединение" выступает против увеличения налоговой нагрузки на домохозяйства, предпринимателей и пенсионеров, и что пока эти требования не нашли отражения в бюджетном законопроекте.

Политическое будущее самой Ле Пен также под угрозой, поскольку прокуратура требует обязательного пятилетнего запрета на участие в политике из-за ее вероятной роли в схеме хищения средств ЕС. Ле Пен отрицает эти обвинения.

Некоторые аналитики предполагают, что ее юридические проблемы могут ускорить реализацию ее планов по свержению правительства,

Борьба Барнье за одобрение бюджета подпитывает предположение, что он применит статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать бюджет в обход парламента. Такой шаг может спровоцировать вотум недоверия правительству.

"Это правда, что мы видим очень мало качества в этом бюджете и очень мало времени для правительства, чтобы попытаться повысить его качество и уменьшить его недостатки", – сказала Ле Пен.

В понедельник Барнье также должен был встретиться с другими политическими лидерами для поиска компромисса по законопроекту о бюджете. Окончательное голосование по бюджету в целом запланировано на 12 декабря.

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