Маск раскритиковал запрос Байдена к Конгрессу о новой поддержке Украины

Миллиардер Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп подготовил должность в своей администрации, раскритиковал просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении еще $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США.

Об этом Маск написал в комментарии в своей соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Маск прокомментировал сообщение, в котором сказано, что Джо Байден "попросил еще $24 млрд для Украины". "Это не ок", – отметил миллиардер.

По данным Politico, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить еще $24 млрд на военную помощь Украине и замену американского вооружения, которое было передано Киеву.

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Две трети запрашиваемой суммы, $16 млрд, должны пойти на пополнение американских запасов.

Остальные $8 млрд – на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских сил обороны.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов.

Миллиардер также присутствовал во время разговоров Трампа с иностранными лидерами, в частности Владимиром Зеленским, а также проводит много времени в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго во Флориде.

Маск будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата в администрации Трампа вместе с экс-кандидатом в президенты США Вивеком Рамасвами.