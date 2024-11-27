Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европейский парламент на заседании 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сформированный после евровыборов в 2024 году; она начнет работу с 1 декабря.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Новый состав Еврокомиссии утвердили 370 голосами "за". Против голосовали 282, 36 – воздержались. Новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.
European Commission 2024-2029 🇪🇺 pic.twitter.com/nhC7tl1pC1Реклама:– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024
На прошлой неделе неофициально стало известно, что Европарламент согласился утвердить всех семерых до сих пор не утвержденных кандидатов на должности в новую Еврокомиссию, положив конец многонедельному тупику среди политических фракций.
Споры между депутатами велись, в частности, относительно кандидатур итальянца Раффаэле Фитто, венгра Оливера Вархеи и испанки Терезы Риберы.
О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.
Также в среду фон дер Ляйен пообещала, что новый состав Еврокомиссии в течение первых 100 дней работы представит Белую книгу о будущем европейской обороны.