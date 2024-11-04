Глава МИД Германии в Киеве объявила 200 млн евро помощи Украине к зиме

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев в понедельник, 4 ноября, объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

По словам Бербок, новая помощь нужна Украине в связи с приближением третьей зимы полномасштабного российского вторжения и российскими атаками на ее инфраструктуру, которые продолжаются.

200 млн евро будут использованы для увеличения экстренной гуманитарной помощи МИД Германии для отопления домов вблизи линии фронта и для того, чтобы "украинцы могли быть обеспечены предметами первой необходимости, такими как одеяла или теплая зимняя одежда для защиты от ледяных температур", отметила Бербок.

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Эта дополнительная помощь не является поддержкой для энергетического сектора, уточняет DPA, а выделяется в рамках чрезвычайных мер по помощи украинскому населению зимой.

Вместе с объявленными 200 млн евро общее немецкое финансирование из фондов гуманитарной помощи – это в том числе и гуманитарное разминирование – теперь составляет 390 млн евро в 2024 году.

Напомним, Анналена Бербок прибыла в понедельник в рамках своего восьмого визита солидарности в Украину с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Во время визита глава немецкого МИД узнала больше об использовании зенитных установок Gepard, поставленных Германией.