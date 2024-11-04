Глава МИД Германии в Киеве объявила 200 млн евро помощи Украине к зиме
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев в понедельник, 4 ноября, объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.
По словам Бербок, новая помощь нужна Украине в связи с приближением третьей зимы полномасштабного российского вторжения и российскими атаками на ее инфраструктуру, которые продолжаются.
200 млн евро будут использованы для увеличения экстренной гуманитарной помощи МИД Германии для отопления домов вблизи линии фронта и для того, чтобы "украинцы могли быть обеспечены предметами первой необходимости, такими как одеяла или теплая зимняя одежда для защиты от ледяных температур", отметила Бербок.
Эта дополнительная помощь не является поддержкой для энергетического сектора, уточняет DPA, а выделяется в рамках чрезвычайных мер по помощи украинскому населению зимой.
Вместе с объявленными 200 млн евро общее немецкое финансирование из фондов гуманитарной помощи – это в том числе и гуманитарное разминирование – теперь составляет 390 млн евро в 2024 году.
Напомним, Анналена Бербок прибыла в понедельник в рамках своего восьмого визита солидарности в Украину с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.
Во время визита глава немецкого МИД узнала больше об использовании зенитных установок Gepard, поставленных Германией.