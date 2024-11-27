Нордично-Балтийские государства обещают большую поддержку Украине "в ближайшие месяцы"

Главы правительств Дании, Эстонии, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции и Финляндии по итогам саммита в резиденции шведского премьер-министра Харпсунд в среду, 27 ноября, пообещали увеличить поддержку Украины.

Об этом говорится в совместной декларации саммита, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Семь Нордично-Балтийских государств заявили о готовности нести ответственность за евроатлантическую безопасность "на фоне серьезных угроз и вызовов" и усиления коллективных усилий "для обеспечения безопасности нас самих и всех наших членов Альянса".

"Мы усилим нашу поддержку Украины. Наши страны являются крупнейшими донорами военной помощи Украине на душу населения и наша поддержка не пошатнется", – уверяют лидеры государств.

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Они, среди прочего, обещают "в ближайшие месяцы" увеличить финансирование украинской оборонной промышленности и инвестиции в предоставление Украине большего количества боеприпасов.

Также главы правительств Нордично-Балтийских стран подтвердили поддержку "Плана победы" Украины и назвали Россию "наиболее значительной и прямой угрозой нашей безопасности в долгосрочной перспективе".

"Мы будем работать вместе, чтобы сдерживать, бросать вызов и противодействовать агрессивным и крайне конфронтационным действиям России, а также обеспечить ее полную международную ответственность за преступление агрессии", – говорится в декларации.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции на саммите Украина – Северная Европа выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью.

Конкретные шаги в этом направлении уже сделала Дания, а Норвегия пообещала присоединиться к такой модели поддержки Украины.

Швеция также анонсировала, что вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство Украиной собственного дальнобойного оружия.