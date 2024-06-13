В Испании разгромили картель, который ввозил наркотики из Южной Америки в ЕС

Гражданская гвардия Испании в сотрудничестве со странами-партнерами и Европолом раскрыла преступную сеть, причастную к масштабной контрабанде наркотиков из Южной Америки в Европейский Союз.

Об этом Европол объявил 13 июня, пишет "Европейская правда".

Действия правоохранителей были направлены против сети, которая организовала масштабную контрабанду кокаина из Колумбии, Бразилии и Эквадора в ЕС через логистические хабы в Западной Африке и на Канарских островах.

После того, как наркотики попадали в ЕС, подозреваемые использовали перевалочные центры в Бельгии, Хорватии, Германии, Италии, Испании и Италии для дальнейшего распространения кокаина по всей Европе.

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ФОТО: ГРАЖДАНСКАЯ ГВАРДИЯ ИСПАНИИ

Лидеры наркокартеля базировались в Турции и Дубае, откуда руководили сетью.

Испания вела операцию против преступной сети в целом три года совместно с Бельгией, Бразилией, Италией, Германией, Сербией, Турцией и Хорватией.

Накануне, 12 июня, испанская Гражданская гвардия арестовала четырех подозреваемых и провела обыски, во время которых изъяла ювелирные изделия, элитные часы, огнестрельное оружие и боеприпасы, 109 тысяч евро наличными, а также другие вещественные доказательства.

В целом же страны, вовлеченные в расследование, арестовали 40 фигурантов, изъяли около 8 тонн кокаина в Бельгии, Нидерландах и Испании и арестовали активов на 12,5 миллиона евро и три миллиона долларов США в Бразилии и более 50 миллиардов евро – в Сербии.

Напомним, в мае греческие власти заявили о ликвидации международной преступной группировки, которая занималась перевозкой кокаина в морских контейнерах из Латинской Америки в Европу.

Перед тем грузинские правоохранители обнаружили более полусотни килограммов кокаина, который спрятали в грузе бананов из Эквадора.