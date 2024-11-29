Во Франции разоблачили крупную сеть, зарабатывавшую на "билетах в Европу" для мигрантов

Во Франции разоблачили сеть лиц, которые годами занимались организацией незаконного въезда в Европу для людей из Азии, беря за услуги от 15 тысяч до 26 тысяч евро с человека.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По итогам расследования задержали 26 вероятных участников сети, у них изъяли активы на 11 миллионов евро в виде драгоценностей, дорогих авто и другого имущества. Аресты стали итогом большого расследования по организации нелегальной миграции в ЕС из Индии и близлежащих стран.

По оценкам следователей, сеть с сентября 2021 года помогла попасть в ЕС без законных оснований для пребывания тысячам людей из Индии, Шри-Ланки и Непала. За услуги с них брали от 15 тысяч до 26 тысяч евро.

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"Контрабандисты способствовали въезду мигрантов в ЕС через Дубай или африканские страны, в обход закона добывая для них туристические, рабочие или медицинские визы", – рассказал представитель отдела пограничной полиции в Руассе Жюльен Жантий.

На свободе в Дубае остается подозреваемый руководитель сети, прогресса с запросом на его экстрадицию пока нет.

На прошлой неделе в Польше задержали двух подозреваемых в организации схемы легализации пребывания в стране иностранных граждан, среди них – гражданин Украины.

В Румынии разоблачили крупную сеть, которая изготавливала фальшивые румынские документы людям из Украины, Молдовы и РФ, прописывая их в заброшенном жилье румынских граждан.