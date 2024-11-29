У Франції викрили велику мережу, що заробляла на "квитках до Європи" для мігрантів

У Франції викрили мережу осіб, які роками займалися організацією незаконного в’їзду до Європи для людей з Азії, беручи за послуги від 15 тисяч до 26 тисяч євро з людини.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За підсумками розслідування затримали 26 ймовірних учасників мережі, у них вилучили активи на 11 мільйонів євро у вигляді коштовностей, дорогих авто та іншого майна. Арешти стали підсумком великого розслідування щодо організації нелегальної міграції до ЄС з Індії і довколишніх країн.

За оцінками слідчих, мережа з вересня 2021 року допомогла потрапити до ЄС без законних підстав для перебування тисячам людей з Індії, Шрі-Ланки й Непалу. За послуги з них брали від 15 тисяч до 26 тисяч євро.

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"Контрабандисти сприяли в’їзду мігрантів до ЄС через Дубай або африканські країни, в обхід закону добуваючи для них туристичні, робочі чи медичні візи", – розповів представник відділу прикордонної поліції у Руассі Жюльєн Жантій.

На волі у Дубаї залишається підозрюваний керівник мережі, прогресу із запитом на його екстрадицію наразі немає.

Минулого тижня у Польщі затримали двох підозрюваних в організації схеми легалізації перебування в країні іноземних громадян, серед них – громадянин України.

У Румунії викрили велику мережу, що виготовляла фальшиві румунські документи людям з України, Молдови та РФ, прописуючи їх у закинутому житлі румунських громадян.