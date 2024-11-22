В Польше задержали подозреваемых в незаконной легализации иммигрантов, среди них – украинец
В Польше задержали двух подозреваемых в организации схемы легализации пребывания в Польше иностранных граждан, среди них – гражданин Украины.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Центральное бюро расследований и пограничники задержали еще двух подозреваемых, которых считают причастными к организованной преступной группе, которая помогала с легализацией пребывания иностранцев на территории Польши.
Задержанные – 27-летний гражданин Польши и 30-летний украинец. Их подозревают в участии в работе группы и получении административных решений для легализации пребывания в Польше.
Как полагают, группа была активной в 2017-2019 годах и помогла легализоваться нескольким сотням граждан Украины, Грузии, Индии, Пакистана, Бангладеша и Непала. Мошенники создавали якобы подтверждающие документы о трудоустройстве, на основании которых заказчики далее получали вид на жительство.
В начале 2024 года по этому делу задержали других восемь человек, в том числе поляка, который вероятно был лидером группы.
Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.
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