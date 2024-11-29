Зеленский поговорил с Шольцом о его разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которого канцлер поделился деталями своих телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Украины рассказал в соцсети Х (Twitter).

Зеленский отметил, что поблагодарил Шольца за лидерство Германии в поддержке Украины, особенно за усиление ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.

Они также обсудили решительные совместные шаги, которые могут еще больше усилить способность Украины к самозащите.

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"Усиление давления на Россию и укрепление позиций Украины на всех фронтах являются критически важными для принуждения агрессора к реальному миру", – отметил Зеленский.

Канцлер Шольц также поделился деталями своего разговора с Путиным, рассказал глава государства. В этой связи Зеленский подчеркнул, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за эту войну, прекратить ее.

"Настоящий мир может быть достигнут только силой", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Недавно Шольц в очередной раз выступил в защиту своего противоречивого телефонного разговора Путиным.

Разговор вызвал широкую критику, детали в статье: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.