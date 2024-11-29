СМИ: Украина просит НАТО о приглашении к вступлению на заседании на следующей неделе

Украина призвала НАТО пригласить ее присоединиться к военному альянсу на заседании на следующей неделе

Об этом говорится в письме, с которым в пятницу ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В письме министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обращается к своим коллегам из НАТО: "Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года".

На следующей неделе встреча министров стран-членов НАТО состоится в Брюсселе.

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Как сообщалось, следующая встреча Совета Украина-НАТО запланирована на 3 декабря, когда в Брюсселе состоится заседание на уровне министров иностранных дел Альянса.

Недавно Парламентская ассамблея НАТО призвала усилить политические и практические усилия с целью помочь Украине получить приглашение и как можно скорее стать 33-м членом НАТО.