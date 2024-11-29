Как власть Грузии отказалась от евроинтеграции и пошла по пути Януковича

Грузия всего за неделю прошла путь от ситуации, когда власть в целом контролирует ситуацию, а митинги постепенно идут на спад, до резкой радикализации протестов.

События 28-29 ноября выводят антиправительственные протесты на новый уровень, что увеличивает вероятность непризнания Западом парламентских выборов и наложения санкций против представителей грузинских властей.

Более подробно о ситуации в Грузии – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции. Далее – краткое ее изложение.

25 ноября, спустя месяц после выборов, самопровозглашенная парламентская команда "Грузинской мечты" торжественно собралась в здании парламента Грузии.

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Грузинские власти провели его в то время, как на рассмотрении Конституционного суда находится иск президента Саломе Зурабишвили с требованием не признавать результаты выборов в парламент.

До вынесения решения по иску парламент Грузии не мог собираться, но партия власти решила не медлить.

На первую сессию парламента 11-го созыва зарегистрировались лишь 89 депутатов (вместо 150), поскольку четыре оппозиционные партии после окончания выборов публично заявили, что выборы были сфальсифицированы и что они не будут своим присутствием в парламенте их легитимизировать.

Протесты против нового парламента начались в Тбилиси еще с вечера воскресенья.

Несмотря на непогоду и низкую температуру, сотни отважных граждан ночевали в палатках, надеясь утром изменить судьбу страны к лучшему.

Однако их надежды не оправдались: с одной стороны, из-за организованных действий силовиков, а с другой – из-за разобщенности и растерянности оппозиции протест не только не дал результатов, но и провалился.

28 ноября новый парламент утвердил правительство. И здесь сенсации не произошло – мандат премьер-министра снова получил Ираклий Кобахидзе. В целом изменения в правительстве оказались точечными.

В программе старого-нового правительства целью номер один назвали вступление в ЕС и НАТО, а одним из приоритетов его работы названа поддержка Украины.

Грузинские власти демонстрировали готовность к восстановлению отношений с ЕС, ожидая взамен лишь признания выборов.

Однако дальше произошла громкая политическая сенсация.

Для начала новый парламент установил дату новых президентских выборов – они состоятся 14 декабря. Это позволит провести инаугурацию нового президента еще до конца декабря – чтобы с Новым годом страну поздравляла не Саломе Зурабишвили, а новый глава государства.

Новым "президентом" (пишем эту должность в кавычках, поскольку легитимность избрания нового президента теперь выглядит сомнительной) должен стать выдвиженец партии власти – Михеил Кавелашвили, которого оппозиционерка Хатия Деканоидзе называет выдающимся антизападником и невежественным хамом.

Тем временем, в атаку пошел Европарламент, который призвал ЕС наложить санкции на грузинских чиновников, а также не признавать выборы в Грузии.

Однако, если решение Европарламента было ожидаемым, то реакция на него грузинских властей стала настоящим шоком – там решили первыми отказаться от переговоров с ЕС.

Всего через несколько часов после голосования Европарламента премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении властей "не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года".

Решение грузинских властей было с восторгом воспринято в России, но не внутри страны. Уже вечером 28 ноября протесты прошли в Тбилиси и ряде городов страны. В ответ власти сделали ставку на силовой разгон.

Разгон мирного протеста может оказаться "точкой невозврата" для "Грузинской мечты". В стране резко возросли протестные настроения.

Протесты вместе с резким падением лояльности значительной части госаппарата все это создает реальные предпосылки для революции.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции.