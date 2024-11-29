Евроинтеграция? Спасибо, не надо! Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции

Протесты против отказа от евроинтеграции прошли в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Гори и Зугдиди – во всех крупных городах Грузии. В ответ власти сделали ставку на силовой разгон

Грузия всего за неделю прошла путь от ситуации, когда власти в целом контролируют ситуацию, а митинги постепенно идут на спад, к резкой радикализации протестов.

В ночь на 29 ноября в Тбилиси полиция и спецназначенцы разогнали протест против приостановки евроинтеграции. Были использованы водометы, задержаны более четырех десятков протестующих, а применение силы было явно избыточным. Среди прочего, полиция активно атаковала журналистов, освещавших ход протестов.

Эти протесты стали стихийной реакцией граждан Грузии на решение правительства отказаться от курса на вступление в Евросоюз.

Накануне с таким заявлением выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Среди прочего, он заявил об отказе от ведения переговоров о вступлении в Европейский Союз "до 2028 года" – то есть до конца каденции нынешнего парламента.

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Похоже, что такое обострение необходимо правящей партии "Грузинская мечта" с одной целью – опередить Запад, показав, что решение о заморозке отношений принято в Тбилиси, а не является инициативой ЕС. А это значит, что в возможность компромисса с Западом в Тбилиси больше не верят.

Однако события 28-29 ноября резко увеличивают вероятность того, что Запад не признает легитимными недавние парламентские выборы, а также введет санкции против ключевых представителей грузинской власти.

А одновременно это выводит антиправительственные протесты на новый уровень.

Парламент с "минимальным внешним влиянием"

25 ноября, спустя месяц после парламентских выборов, самопровозглашенная парламентская команда "Грузинской мечты" торжественно собралась в здании парламента Грузии.

Чтобы поскорее провести это заседание, грузинские власти пошли на прямое нарушение закона.

Дело в том, что президент Саломе Зурабишвили 19 ноября подала иск в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты выборов. После регистрации иска у суда было 30 дней на рассмотрение дела.

При таком раскладе существовала теоретическая вероятность того, что заседание не состоится.

Дело в том, что согласно статье 86 регламента парламента Грузии, мандат депутата не передается лицу, избрание которого обжалуется в Конституционном суде. Однако, как и ожидалось, "Грузинская мечта" проигнорировала данное постановление и все равно провела запланированное заседание.

Как и ожидалось, первая сессия нового парламента не прошла в мирных условиях. Несмотря на аномально плохую погоду, тысячи людей протестовали против проведения заседания возле парламента.

О блокировании здания парламента на сессию 26 ноября было объявлено накануне, для чего оппозиция призвала граждан прийти к парламенту с 21:00 25 ноября и переночевать в палатках.

Акция протеста действительно состоялась, несмотря на непогоду и низкую температуру, сотни отважных граждан ночевали в палатках перед парламентом, надеясь утром изменить судьбу страны к лучшему.

Однако их надежды не оправдались: с одной стороны, из-за организованных действий силовиков, а с другой – из-за разобщенности и растерянности оппозиции, протест не только не дал результатов, но и провалился.

Вечером 25 ноября сотрудники полиции и спецназа МВД заблокировали вход в парламент, а на следующий день полностью перекрыли улицы, ведущие к парламенту. Таким образом, они оставили протестующих без единого шанса на успех.

На первую сессию парламента 11-го созыва было зарегистрировано всего 89 депутатов (вместо 150), поскольку четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, вскоре после окончания выборов публично заявили, что выборы были фальсифицированы и что они не будут своим присутствием в парламенте легитимизировать.

Более того, три из четырех оппозиционных сил уже успели не только отказаться от мандатов, но и обнулить свои избирательные списки. Это гарантирует, что никто их представителей этих партий депутатом нынешнего парламента не станет.

Исключение – партия "Гахария за Грузию", и промедление ее с таким шагом лишь усугубляет конфликты в оппозиции. Впрочем, лидер этой партии экс-премьер Георгий Гахария несколько раз публично заявлял, что не признает нелегитимный парламент Иванишвили и никогда не придаст ему легитимности.

Показательный момент: впервые в новейшей истории на первом заседании парламента Грузии не присутствовали послы.

Как поясняет старый (новый) председатель парламента Шалва Папуашвили, на первое заседание были приглашены члены правительства и представители конституционных органов. Что касается послов, то, по его словам, это "внутренний вопрос", и "чтобы минимизировать внешнее влияние, вовлечение послов в этот процесс не было необходимым".

Такой шаг был вызван призывами представителей оппозиции к посольствам западных стран не идти на заседание нелегитимного парламента. В "Грузинской мечте" рассудили, что такой шаг станет громкой пощечиной власти, а потому лучше самим отказаться от приглашения дипломатов.

Футболист и "необразованный хам"

28 ноября новый парламент утвердил правительство. И тут сенсации не произошло – мандат премьер-министра вновь получил Ираклий Кобахидзе.

В целом изменения в правительстве оказались точечными – наиболее заметным стало назначение главой МИД Маки Бочоришвили – бывшей главы парламентского комитета по евроинтеграции.

Это назначение показывает, что в правительстве пытаются и далее имитировать евроинтеграционный курс (при этом уже на следующий день правительство решило нарушить свою программу – но об этом речь пойдет дальше).

Также в программе старого-нового правительства целью номер один названо вступление в ЕС и НАТО, а одним из приоритетов его работы названа поддержка Украины (напомним, последний раз такая помощь была предоставлена в декабре 2022 года).

Такие формально проевропейские шаги выглядели как приглашение ЕС к диалогу. Грузинские власти демонстрировали готовность к возобновлению отношений, ожидая взамен лишь признания выборов.

Однако далее состоялась громкая политическая сенсация.

Для начала новый парламент установил дату новых президентских выборов – они пройдут 14 декабря. Это позволит провести инаугурацию нового президента еще до конца декабря – чтобы с Новым голом страну поздравляла не Саломе Зурабишвили, а новый глава государства.

Напомним, что впервые в новейшей истории Грузии президентские выборы пройдут не в виде общенародного голосования. Теперь главу государства изберут коллегия из 300 выборщиков, куда входят депутатов национального парламента, Совета аджарской автономии и совета в изгнании Абхазии, а также делегаты от местных органов власти.

При таких раскладов интриги в том, кто станет президентом не существует. Если даже выдвинутый "Мечтою" кандидат не выиграет в первом туре (где необходимо конституционное большинство), он гарантированно выиграет во втором туре, где достаточно простого большинства.

И сенсацией стало имя кандидата от партии власти. Новым "президентом" (пишем эту должность в кавычках, поскольку легитимность избрания нового президента теперь выглядит сомнительной) должен стать Михаил Кавелашвили.

Во время его представления Бидзина Иванишвили в первую очередь подчеркнул его успешную спортивную карьеру, патриотизм и "грузинскую внешность". Кавелашвили наиболее известен как бывший футболист владикавказской "Алании" (где он стал чемпионом Росси) и сборной Грузии.

При этом ранее Кавелашвили не смог стать главой федерации футбола Грузии по очень банальной причине – у него нет высшего образования. Впрочем, к должности президента страны такое требование отсутствует.

Отсутствие образования заметно и по манере общения кандидата в президенты – журналисты характеризуют его как человека, не способного связать пару фраз без мата.

Однако не менее чем футбольное прошлое, показательным является политический бекграунд кандидата в президенты.

В парламенте прошлого созыва он вышел из состава "Мечты", вступив во фракцию "Сила народа". Это – карманный филиал "Мечты", депутаты которого делали антизападные заявления, которые тогда в правящей партии позволить себе не могли. На фоне будущего "президента" даже нынешнее правительство будет выглядеть как оплот здравого смысла и западных ценностей.

"Мы можем шутить, но Иванишвили сделал своим президентом самого выдающегося антизападника. Необразованный хам, он всегда особенно резко критикует США и ЕС. Это отражает его (Иванишвили. – Ред.) видение страны и народа", – резюмирует оппозиционерка Хатия Деканоидзе.

В грузинском политикуме существует подозрение, что президентство Михаила Кавелашвили, особо отличающегося своими антизападными высказываниями, славящегося ненормативной лексикой в ​​парламенте, а главное, чемпиона России, является политическим шагом, предпринятым в угоду Кремля.

Данное решение еще раз указывает на приоритеты Бидзины Иванишвили. Он дважды выдвигал своих ставленников на пост президента. Оба раза – успешно. Однако оба раза ставленники Иванишвили уходили в оппозицию к нему.

Похоже, разочаровавшись в "умных", лидер правящей партии решил сделать ставку на "верных".

На тех, кто при любых обстоятельствах будет выполнять его волю, не отвлекаясь ни на что.

И разумеется, шок, потрясший грузинское общество (в том числе и часть избирателей "Грузинской мечты"), был тут же подхвачен российской пропагандистской прессой, которая с гордостью сообщила своей аудитории, что "правящая команда Грузии выдвинула чемпиона России кандидатом на пост президента страны".

Евроинтеграция "на паузе"

Следует признать, нынешний успех "Грузинской мечты" происходит в первую очередь вследствие молчания Запада.

Хотя ключевые западные страны и высказали сомнения в честности парламентских выборов, никто еще не пошел далее – не заявил про нелегитимность новой власти.

Однако все может поменяться, тем более – первый шаг уже сделан.

"Мы призываем Европейский Союз и его государства-члены ввести персональные санкции в отношении тех чиновников и политических лидеров в Грузии, которые несут ответственность за откат от демократии, нарушения на выборах, административное насилие и злоупотребления государственными институтами, таких как премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, а также председатель парламента Шалва Папуашвили и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, что также будет распространяться на судей, принимающих политически мотивированные решения", – говорится в принятом 28 ноября заявлении Европарламента.

В этом заявлении также призывается "ввести немедленные и целенаправленные персональные санкции в отношении Иванишвили", а главное – там впервые четко заявляется, что "международное сообщество не должно признавать результаты выборов".

Стоит уточнить – заявления Европарламента не являются обязательными для исполнения. Однако результат, с которым была принята эта резолюция – 444 депутата проголосовали за нее и лишь 72 – против, показывает настроения европейцев.

И европейским лидерам игнорировать их становится все сложнее.

Однако, если решение Европарламента было ожидаемым, то реакция на него грузинской власти стала настоящим шоком. По аналогии с решением не приглашать послов на открытие работы парламента, там решили первыми отказаться от переговоров с ЕС.

Всего за пару часом после голосования Европарламента, премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении властей "не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года".

Таким образом, до конца формального срока полномочий нынешнего парламента переговоры о вступлении в ЕС вестись не будут.

Конечно, в "Грузинской мечте" заявляют, что речь об окончательном отказе от вступления в ЕС не идет. Однако эти обещания не могут никого обмануть – это именно отказ от европейского курса Грузии.

"Категорически недопустимо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милость",

сказал Кобахидзе, а также заявил об отказе Грузии "от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза" – также до конца 2028 года.

Такой шаг может дорого стоить Грузии и в плане экономики, однако в Тбилиси решили не оглядываться на последствия.

И конечно же, такой шаг должен активизировать общество, где поддержка евроинтеграции составляет около 90%.

По словам президента Саломе Зурабишвили, такое решение означает, что власти Грузии объявили войну собственному народу.

"Несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну – собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему. На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", – заявила она.

Баррикады в центре Тбилиси

Решение грузинской власти было с восторгом воспринято в Росси.

"Грузины мудро не стали наступать на украинские грабли и не позволили сделать из своей страны марионетку Запада. Достойный и вызывающий уважение отпор. Ответ всем тем, кто, следуя правилам однополярного мира, вместо дипломатии использует угрозы и силу, двойные стандарты и санкции", – заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Однако такое решение еще необходимо "продать" грузинскому обществу. А там поддержка курса на вступление в ЕС и НАТО составляет около 90%.

Поэтому не удивительно, что сразу после заявления Кобахидзе в грузинских социальных сетях появились призывы к новым протестам.

Уже вечером 28 ноября протесты прошли в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Гори и Зугдиди – во всех крупных городах страны.

А в столице на протестный марш вышло несколько десятков человек, включая и президентку Саломе Зурабишвили.

В ответ власти сделали ставку на силовой разгон.

"Несмотря на множество призывов со стороны правоохранителей и официальное заявление Министерства внутренних дел, участники акции вступают в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям. Также в их сторону были брошены различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили травмы. Двое из них переведены в медицинское учреждение", – так описывает дальнейшие события МВД Грузии.

На практике это означает, что полиция и спецназначенцы, применяя водометы и слезоточивый газ, начали разгон протестов и аресты их участников. Отмечается избыточное применение силы полицией, а также нападения на журналистов. В целом полицией было задержано 43 человека.

В ответ протестующие стали строить баррикады на проспекте Руставели. Захватить их полиции так и не удалось.

К утру стало известно о значительном количестве пострадавших от действий полиции – и от слезоточивого газа, и от избыточного применения силы. Среди пострадавших лидер партии "Дроа" Элене Хоштария – у нее зафиксирован перелом руки. Травмы получили и другие оппозиционные политики.

Также стало известно о нападении полиции на более двух десятков журналистов и операторов, освещающих протест. У одного из них – журналиста телеканала "Формула" Гурама Рогавы – диагностированы переломы лицевых костей и дуги седьмого шейного позвонка

"Поступают сообщения о применении непропорциональной силы специальной оперативной группой против граждан... Правоохранители начали применять спецсредства против участников собрания, в том числе мирных демонстрантов, что противоречит стандарту необходимого и пропорционального вмешательства в права", – говорится в заявлении омбудсмена Грузии Леван Иоселиани.

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Разгон мирного протеста может оказаться "точкой невозврата" для "Грузинской мечты".

Уже известно о совместном заявлении более чем 90 сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, которые осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны. Также в знак протеста подал в отставку посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили.

И очевидно, это лишь начало.

Нынешние события в разы увеличивают вероятность того, что ЕС и США не признают легитимными парламентские выборы 26 октября, а значит, не будут считать легитимным и новое правительство.

Также существенно возросла вероятность введения санкций против топ-персон в руководстве Грузии. И в первую очередь – против Бидзины Иванишвили.

"Вопрос о Грузии будет обсуждаться 27 государствами-членами на предстоящем заседании Совета по иностранным делам 16 декабря... Что я могу сказать сейчас, так это то, что рассматриваются все варианты. Это то, о чем мы говорили в течение многих месяцев, и эти варианты также включают возможность прекращения безвизового режима с Грузией, но это будет рассмотрено и принято 27 государствами-членами ЕС", – такое заявление утром 20 ноября сделал посол ЕС в Грузии Павел Герчиньский.

Однако главное, что резко возросли протестные настроения в самой Грузии.

Похоже, жесткая реакция полиции привела к противоположному результату. Протесты продолжаются и имеют все шансы стать бессрочными.

А вместе с резким падением лояльности значительной части госаппарата все это создает реальные предпосылки для революции.

О которой еще неделю назад в оппозиции могли лишь мечтать.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"