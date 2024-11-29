F-35 Нидерландов усиливают наблюдение за воздушным пространством НАТО из Эстонии

Четыре нидерландских истребителя F-35 усиливают наблюдение за воздушным пространством НАТО из Эстонии.

Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Как сообщил Брекельманс в пятницу, 29 ноября, четыре нидерландских F-35 усиливают наблюдение за воздушным пространством НАТО из Эстонии.

"Таким образом мы создаем высокотехнологичную линию обороны из-за российской угрозы на восточном фланге. Мощный сигнал: Нидерланды твердо стоят на защите безопасности нашей зоны договора", – заявил он.

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Фото: Х

Фото: Х

Минобороны страны отметило, что истребители F-35 приземлились на авиабазе Эмари в Эстонии, откуда они будут осуществлять мониторинг воздушного пространства НАТО на восточной границе зоны действия договора НАТО с 1 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года.

"В состав отряда ВВС прибалтийского государства входят от 90 до 150 военных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что разворачивая F-35 на восточном фланге, Нидерланды вносят свой вклад в сдерживание России с помощью передовых военных возможностей.

Фото: Х

Фото: Х

С 2004 года патрулирование ведется с Шяуляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари продолжается ремонт, опорная миссия базируется в латвийском Лиелварде.

Накануне на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляе состоялась церемония передачи полномочий, где французские военнослужащие и новый контингент военнослужащих ВВС Италии начали миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.