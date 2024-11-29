F-35 Нідерландів посилюють спостереження за повітряним простором НАТО з Естонії

Чотири нідерландські винищувачі F-35 посилюють спостереження за повітряним простором НАТО з Естонії.

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Як повідомив Брекельманс у п’ятницю, 29 листопада, чотири нідерландські F-35 посилюють спостереження за повітряним простором НАТО з Естонії.

"Таким чином ми створюємо високотехнологічну лінію оборони через російську загрозу на східному фланзі. Потужний сигнал: Нідерланди твердо стоять на захисті безпеки нашої зони договору", – заявив він.

Реклама:

Фото: Х

Фото: Х

Міноборони країни зазначило, що винищувачі F-35 приземлилися на авіабазі Емарі в Естонії, звідки вони здійснюватимуть моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні зони дії договору НАТО з 1 грудня 2024 року по 31 березня 2025 року.

"До складу загону ВПС прибалтійської держави входять від 90 до 150 військових", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгортаючи F-35 на східному фланзі, Нідерланди роблять свій внесок у стримування Росії за допомогою передових військових можливостей.

Фото: Х

Фото: Х

З 2004 року патрулювання ведеться з Шяуляйської авіабази в Литві, а з 2014 року опорна місія здійснюється і з бази Емарі в Естонії. З березня цього року протягом дев'яти місяців, поки на базі Емарі триває ремонт, опорна місія базується в латвійському Ліелварді.

Напередодні на авіабазі Збройних сил Литви в Шяуляї відбулась церемонія передачі повноважень, де французькі військовослужбовці і новий контингент військовослужбовців ВПС Італії розпочали місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.