"АдН" идет на выборы, предлагая выход из ЕС и прекращение санкций против РФ

Ультраправая "Альтернатива для Германии" в проекте предвыборной программы предлагает выход страны из Европейского Союза, Парижского климатического соглашения и валюты евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Политическая программа "АдН" изложена в 85-страничном документе, который должен быть принят на партийной конференции 11-12 января.

В ней Европейский Союз обвиняется в том, что в последние годы он упорно продвигается вперед в своем превращении в "сверхдержаву с плановой экономикой".

Реклама:

"Мы считаем необходимым, чтобы Германия вышла из Европейского Союза и создала новое европейское сообщество", – говорится там.

Также программа содержит призыв к ужесточению законов об абортах, прекращению экономических санкций против России и повторному введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток".

Кроме того, "Альтернатива для Германии" призывает "положить конец ложному пути постоянной финансовой помощи, снова введя национальную валюту", и выйти из Парижского климатического соглашения.

Среди других мер программы – запрет абортов и обязательство для беременных женщин просматривать ультразвуковые снимки ребенка во время консультаций, "чтобы они знали, на какой стадии развития находится ребенок".

Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года после того, как из федеральной правительственной коалиции вышла Свободная демократическая партия.

Недавно стало известно, что свободные демократы имели тайный план развала коалиции, что загнало партию в кризис.