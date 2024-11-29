В Германии скандал вокруг экс-партнеров Шольца по коалиции, планировавших ее развал

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) оказалась в кризисе после утечки внутреннего партийного документа, из которого стали известны ее планы развалить коалицию, куда она входила.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Обнародование восьмистраничной презентации в формате PowerPoint под названием "Сценарии и мероприятия дня „Д" привело к тому, что генеральный секретарь СвДП Бижан Джир-Сараи, который отвечал за стратегию партии и избирательную кампанию, в пятницу подал в отставку с должности.

В 50-секундном заявлении Джир-Сараи сказал, что он "не знал о документе", но уйдет в отставку, чтобы взять на себя "политическую ответственность для предотвращения ущерба, нанесенного [его] авторитету и авторитету СвДП".

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Документ показывает, что политики СвДП планировали подробную четырехфазную медиастратегию для подрыва расколотой трехпартийной коалиции канцлера Германии Олафа Шольца, которая в конце концов распалась в начале ноября, когда Шольц уволил своего тогдашнего министра финансов, лидера СвДП Кристиана Линднера.

Финальная фаза плана СвДП предусматривала "начало битвы в открытом поле" против их партнеров по коалиции, левой Социал-демократической партии (СДПГ) и "Зеленых", как указано в документе.

СвДП опубликовала внутренний документ на своем сайте в четверг после того, как его получило одно из немецких СМИ, что вызвало смущение внутри партии. Особое недоумение вызвала воинственная лексика, содержащаяся в документе.

За несколько месяцев до распада трехпартийной коалиции в Германии политики СвДП неоднократно угрожали покинуть ее из-за резких разногласий по расходам. Но в конце концов именно Шольц нанес первый удар, уволив Линднера за то, что канцлер назвал "мелочной партийно-политической тактикой". Этот шаг проложил путь к досрочным выборам 23 февраля.

С тех пор Линднер обвинял Шольца в том, что он "просчитал" распад.

Однако внутрипартийный документ, похоже, раскрывает степень, до которой лидеры СвДП организовывали распад коалиции, пытаясь возродить свое собственное политическое состояние. Сейчас партия набирает лишь четыре процента, что ниже порога, необходимого для прохождения в парламент.

Эти разоблачения, вероятно, еще больше ухудшат имидж партии среди избирателей в разгар избирательной кампании.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что увольнение министра финансов Кристиана Линднера, которое привело к распаду коалиционного правительства, должно было состояться несколько месяцев назад.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.