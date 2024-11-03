Axios: США заявили, что не смогут сдержать Израиль, если Иран снова его атакует

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни предостерегла Иран от нового нападения на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян в случае иранской атаки.

Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на неназванного чиновника США и бывшего израильского чиновника, пишет "Европейская правда".

После того, как Иран напал на Израиль 1 октября, в ответ на серию убийств, которые совершили израильтяне, Израиль ответил ударом по военным целям Ирана. При этом он воздержался от удара по ядерным или нефтедобывающим объектам Ирана.

"Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль, и мы не сможем гарантировать, что следующая атака будет выверенной и целенаправленной, как и предыдущая", – сказал американский чиновник изданию.

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Он отметил, что это сообщение было передано непосредственно иранцам, и это примечательно, поскольку такие прямые контакты редко разглашаются. Израильский собеседник сказал, что сообщение было передано из Вашингтона в Тегеран через швейцарцев.

Иран пообещал ответить на свежие удары Израиля, а верховный лидер Али Хаменеи заявил на встрече со студентами в субботу, что США и Израиль "определенно получат сокрушительный ответ".

Эсмаил Ковсари, член комитета по национальной безопасности в иранском парламенте, заявил в субботу, что Совет безопасности Ирана согласовал ответ, но еще не определил точную дату и масштабы.

Ковсари сказал, что атака будет осуществлена в координации с другими группами "сопротивления" в регионе и будет сильнее, чем атака Ирана 1 октября, во время которой было использовано 180 баллистических ракет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам в пятницу, что администрация "очень четко дала понять, что Иран не должен отвечать", и что "мы продолжим поддерживать Израиль", если они это сделают.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Пат Райдер заявил в пятницу, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные эсминцы для противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько ударных бомбардировщиков ВВС США B-52.