Туск показал построенный участок "Восточного щита" на границе с РФ

Польский премьер-министр Дональд Туск посетил участок границы с РФ, где обустроили один из участков фортификационных укреплений "Восточный щит".

Об этом Туск написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметил польский премьер, первый участок "Восточного щита" на границе с Россией уже полностью готов.

Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją gotowy! W trakcie mojego spotkania z żołnierzami 200 metrów od granicy czułem się naprawdę bezpieczny. pic.twitter.com/HXW87WZBhX Реклама: November 30, 2024

"Во время встречи с солдатами в 200 метрах от границы я почувствовал себя в настоящей безопасности", – написал он.

В ходе визита Туск также заявил, что меры по обустройству восточной границы Польши "являются инвестицией в мир".

Он отметил, что "чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто имеет плохие намерения".

"Все, что мы делаем здесь – и будем делать это также на границе с Беларусью и Украиной – это сдерживание и отпугивание возможного агрессора, а потому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но уже сейчас вся Европа наблюдает за этим с большим удовольствием и поддержит, если потребуется, эти инвестиции и наши действия", – приводит слова Туска RMF24.

Как известно, проект "Восточный щит", предусматривающий строительство укреплений на границе Польши с Беларусью и Россией, анонсировали в мае.

В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

А 1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.