Туск показав побудовану ділянку "Східного щита" на кордоні з РФ

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск відвідав ділянку кордону з РФ, де облаштували одну з ділянок фортифікаційних укріплень "Східний щит".

Про це Туск написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив польський прем’єр, перша ділянка "Східного щита" на кордоні з Росією вже повністю готова.

Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją gotowy! W trakcie mojego spotkania z żołnierzami 200 metrów od granicy czułem się naprawdę bezpieczny. pic.twitter.com/HXW87WZBhX Реклама: November 30, 2024

"Під час зустрічі з солдатами за 200 метрів від кордону я відчув себе у справжній безпеці", – написав він.

В ході візиту Туск також заявив, що заходи з облаштування східного кордону Польщі "є інвестицією в мир".

Він зазначив, що "чим краще буде охоронятися польський кордон, тим важче буде дістатися до нього тим, хто має погані наміри".

"Все, що ми робимо тут – і будемо робити це також на кордоні з Білоруссю та Україною – це стримування і відлякування можливого агресора, а тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз вся Європа спостерігає за цим з великим задоволенням і підтримає, якщо буде потрібно, ці інвестиції і наші дії", – наводить слова Туска RMF24.

Як відомо, проєкт "Східний щит", що передбачає будівництво укріплень на кордоні Польщі з Білоруссю та Росією, анонсували у травні.

У Міністерстві оборони Польщі говорили, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.

А 1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.