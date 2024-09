Принцесса Уэльская сообщила, что завершила лечение от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что завершила курс химиотерапии, начатый ранее в этом году из-за обнаруженного рака.

Об этом говорится в ее заметке в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Кейт Миддлтон, "последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нас как для семьи".

"Сейчас я сосредоточилась на том, чтобы сделать все возможное, чтобы остаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению еще долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть", – добавила она.

Принцесса Уэльская также поблагодарила поклонников за поддержку, которую получила за эти месяцы.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL