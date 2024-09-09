Укр Рус Eng

Принцесса Уэльская сообщила, что завершила лечение от рака

видео
Новости — Понедельник, 9 сентября 2024, 18:47 — Олег Павлюк

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что завершила курс химиотерапии, начатый ранее в этом году из-за обнаруженного рака.

Об этом говорится в ее заметке в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Кейт Миддлтон, "последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нас как для семьи".

"Сейчас я сосредоточилась на том, чтобы сделать все возможное, чтобы остаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению еще долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть", – добавила она.

Реклама:

Принцесса Уэльская также поблагодарила поклонников за поддержку, которую получила за эти месяцы.

Еще в феврале 2024 года Кейт Миддлтон попала в больницу для операции. После этого принцесса Уэльская заявила, что находится на ранних стадиях лечения рака.

Впервые на публике после начала химиотерапии она появилась в июне.

В правительстве Великобритании ранее обнаружили, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию о Кейт Мидлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания ЕвроЖизнь
Реклама: