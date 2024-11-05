Кремль отказался признать Санду президентом Молдовы

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавние президентские выборы в Молдове, заявил, что Майя Санду не может считаться президентом страны.

Об этом Песков сказал во время общения с журналистами, его слова приводит "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

Песков заявил, что выборы в Молдове не были ни честными, ни справедливыми, зато были полны манипуляций.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе",– сказал представитель Кремля.

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По его словам, российская сторона может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, голосовавших на территории РФ.

Песков заявил, что из-за того, что молдаванам в РФ "не было предоставлено возможности использовать свой голос", результаты выборов "считать чистыми невозможно". Напомним, молдовские власти открыли в России всего два участка – и оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тысяч возможных.

Песков также заявил, что жители Приднестровья "не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то" нынешнее руководство Молдовы.

Напомним, пророссийская Партия социалистов Молдовы, которая выдвинула на выборах кандидата Александра Стояногло, заявила, что не признает результатов голосования на зарубежных участках. Социалисты назвали "настоящим победителем" Стояногло.

Лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон назвал Санду "президентом диаспоры".

По результатам подсчета голосов Санду переизбрана на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло; на зарубежных участках за Санду проголосовали более 80% избирателей, однако внутри Молдовы больше голосов набрал Стояногло.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.