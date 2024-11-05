В городе Новый Сад, что на севере Сербии в 70 километрах от Белграда, вечером 5 ноября состоялась антиправительственная акция протеста на фоне гибели 14 человек после обвала навеса на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Несколько тысяч протестующих, которые собрались на призыв парламентских оппозиционных партий и общественных объединений, отправились шествием с железнодорожного вокзала, где произошла трагедия, в мэрию Нового Сада.

Среди их требований – отставка премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нового Сада Милана Джурича и немедленный арест и наказание виновных в аварии на железнодорожном вокзале.

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Фото: Радио Свобода

Они также требуют предоставить общественности информацию о контракте с китайским подрядчиком, который реконструировал вокзал Нового Сада, и опубликовать другие тайные контракты с частными компаниями, которые участвуют в ключевых инфраструктурных проектах в Сербии.

Перед зданием городских властей Нового Сада демонстранты привезли цистерну, из которой разлили фекалии.

"Эти фекалии символизируют то, что они делают с нами на протяжении многих лет", – сказал Миша Бачулов, представитель объединения „Будь героем", являющегося одним из организаторов протеста.

Фото: Радио Свобода

В определенный момент в здание мэрии Нового Сада также полетели красная краска и брусчатка, в некоторых окнах выбило стекла. Внутрь группа людей в масках бросила пиротехнические устройства, на что полиция ответила слезоточивым газом.

Президент Сербии Александар Вучич назвал инциденты перед мэрией Нового Сада "ужасными, насильственными протестами против государства" и пообещал наказание для всех виновных в "преступных действиях".

Напомним, в прошлую пятницу кровля на входе в вокзал Нового Сада внезапно обвалилась, в результате чего погибли 14 человек и трое получили тяжелые ранения.

Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.

В связи с трагедией в отставку подал министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич.