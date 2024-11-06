Трамп побеждает в колеблющейся Северной Каролине

Выборы президента США в Северной Каролине свидетельствуют, что этот штат сохраняет приверженность к республиканцам.

Как сообщает "Европейская правда", прогноз победы Трампа подтверждает New York Times и ряд других медиа, которые определяют победителя в штатах.

После подсчета более 90% голосов на президентских выборах республиканец Дональд Трамп имеет поддержку 50,8% избирателей, кандидат от демократов Камала Харрис – 48%. Следовательно, в этом штате республиканец получил еще 16 голосов.

Отметим, ранее компания YouGov публиковала прогноз, по которому в Северной Каролине и Пенсильвании отрыв между кандидатами был минимальный – 49% у Харрис против 48% у Трампа.

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В то же время, в Северной Каролине на выборах губернатора победил демократ Джош Стайн, обойдя республиканца Марка Робинсона.

Как отметила газета, республиканцы побеждали здесь на каждых президентских выборах с 2012 года, но это была очень конкурентная борьба. В 2020 году Трамп победил с перевесом в 1,3%, что является наименьшим показателем среди всех штатов.

В колеблющихся Аризоне, Джорджии, Вискончине, Мичигане еще не определился победитель, в то же время, как писала "Европейская правда", в Пенсильвании, по последним подсчетам, в лидерах сейчас Трамп. Из седьмого ключевого штата Невада пока нет данных.

5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.

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