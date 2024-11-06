Трамп побеждает в Айове, разрушив ожидания сенсации в этом штате

Выборы президента США в Айове – одном из штатов, где в последние дни опросы показали рост рейтинга Харрис – свидетельствуют, что этот штат сохраняет приверженность к республиканцам.

Как сообщает "Европейская правда", прогноз победы Трампа подтверждает The Hill и ряд других медиа, которые определяют победителя в штатах.

Штат Айова, расположенный на так называемом "среднем западе", с 2016 года демонстрирует твердую поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа – в 2016 и 2020 годах он побеждал с отрывом почти 10%.

Но недавний опрос, проведенный 28-31 октября в этом штате, показал сенсационный результат – Харрис неожиданно обошла Трампа в Айове на три процентных пункта. Этот опрос вызвал споры относительно корректности. Но поскольку он был проведен авторитетной компанией, это добавило интриги голосованию.

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Впрочем, выборы показали, что штат сохраняет приверженность Дональду Трампу.

И хотя подсчет голосов еще продолжается, аналитики уверены в победе Трампа, учитывая его отрыв. После подсчета более половины голосов на президентских выборах Трамп имеет поддержку более 55% избирателей, Харрис – 43%.

Айова дает 6 голосов коллегии выборщиков. Подсчет голосов в ключевых штатах, которые определят победителя, еще продолжается.

5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.

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