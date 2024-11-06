Сара Макбрайд стала первым трансгендерным человеком, которого избрали в Конгресс США

Демократка Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендерным человеком, избранным в Палату представителей США.

Об этом пишет Axios и New York Times, передает "Европейская правда".

По прогнозам NYT, она победила на выборах за место от штата Делавэр, что является важным достижением для трансгендерного сообщества в американской политике.

Фото: Bloomberg

Оппонентом Макбрайд от республиканцев был Джон Вейлен III, чья кампания была сосредоточена на нелегальной иммиграции и экономике, отмечают журналисты.

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Следовательно, после подсчета более 90% голосов стало известно, что Макбрайд получила 58%, а Вейлен – 42%.

Как пишет агентство, Макбрайд активно поддерживает законодательные инициативы по равенству, защите прав трансгендерных людей и борьбе с дискриминацией.

Ранее она была известна благодаря работе в Национальной кампании за права человека, где занималась вопросами равенства для ЛГБТК+ сообщества, и стала первым открытым трансгендерным человеком, который выступил на съезде Демократической партии в 2016 году.

Как сообщалось, американка украинского происхождения Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.

А действующий спикер нижней палаты Конгресса США республиканец Майк Джонсон получил подавляющую поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана и вошел в состав Палаты представителей следующего созыва.