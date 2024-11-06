Спикер Майк Джонсон переизбрался в Палату представителей

Действующий спикер нижней палаты Конгресса США республиканец Майк Джонсон получил подавляющую поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана и вошел в состав Палаты представителей следующего созыва.

Об этом со ссылкой на The Hill и New York Times пишет "Европейская правда".

Джонсон обошел республиканца Джошуа Моротта, который баллотировался вместе с ним в округе. После подсчета более 90% голосов стало известно, что Джонсон получил 86%, Моротт – 14%.

Как пишут журналисты, Моротт, в частности, предлагал сократить Министерство образования США и отменить ObamaCare, а также заявлял, что выступает против "любой иностранной помощи", потому что, мол, нужно отдавать приоритет внутренним делам.

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Таким образом, Джонсон выиграл уже пятый срок в Палате представителей.

После подтверждения победы в своем избирательном округе он сказал журналистам в Луизиане, что планирует вылететь в резиденцию Дональда Тармпа в Мар-а-Лаго этой же ночью.

Спикер отметил, что хочет быть вместе с экс-президентом на его вечеринке в ночь после выборов.

5 ноября в США состоялся день голосования, в частности выборы президента страны. Один из первых результатов – партия Трампа стала ближе к контролю над Сенатом.

По последней информации, Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в ключевом штате Пенсильвания, а также побеждает в "шаткой" Северной Каролине.

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