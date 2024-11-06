МИД Китая поздравил Трампа с победой на выборах

Министерство иностранных дел Китая поздравило Дональда Трампа с победой на выборах в заявлении, опубликованном в среду.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства.

Китайский лидер Си Цзиньпин пока публично не комментировал результаты выборов.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием", – говорится в сообщении МИД.

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"Наша политика в отношении США является последовательной", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мао Нин на очередной пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос, как возвращение Трампа в Овальный кабинет повлияет на американо-китайские отношения.

"Мы будем продолжать рассматривать и развивать китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", – цитирует ее Reuters.

Также российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, хотя публично об этом не сообщили.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Дональд Трамп, который ценит лесть и лояльность, внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой и вспомнил о "замечательной встрече с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США.

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