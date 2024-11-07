Байден обещает Трампу "мирную и упорядоченную передачу власти"

Президент США Джо Байден отметил необходимость мирной передачи власти будущей администрации Дональда Трампа и заверил, что будет способствовать этому.

Об этом он сказал в обращении в четверг, 7 ноября, передает "Европейская правда".

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты являются демократией, где "воля народа всегда берет верх", имея в виду победу Трампа на выборах.

"Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой и заверил, что поручил всей своей администрации работать с его командой для обеспечения мирной и упорядоченной передачи власти. Это то, чего заслуживает американский народ", – добавил он.

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Также американский президент отметил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, которая вела "вдохновенную кампанию" и "полностью вложилась" в нее.

Отдельно Байден отметил необходимость для всех американцев принять результаты выборов, независимо от того, победил ли их кандидат.

"Как я не раз говорил: нельзя любить страну, только когда выигрываешь; нельзя любить ближнего своего, только когда ты с ним соглашаешься. Надеюсь, независимо от того, за кого отдали голос, мы можем это сделать: видеть друг в друге не врагов, а сограждан, снизить градус напряжения", – призвал президент США.

Как известно, ранее Джо Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.

Позже сообщалось, что Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.

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