Байден обещает Трампу "мирную и упорядоченную передачу власти"
Президент США Джо Байден отметил необходимость мирной передачи власти будущей администрации Дональда Трампа и заверил, что будет способствовать этому.
Об этом он сказал в обращении в четверг, 7 ноября, передает "Европейская правда".
Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты являются демократией, где "воля народа всегда берет верх", имея в виду победу Трампа на выборах.
"Вчера я поговорил с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой и заверил, что поручил всей своей администрации работать с его командой для обеспечения мирной и упорядоченной передачи власти. Это то, чего заслуживает американский народ", – добавил он.
Также американский президент отметил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, которая вела "вдохновенную кампанию" и "полностью вложилась" в нее.
Отдельно Байден отметил необходимость для всех американцев принять результаты выборов, независимо от того, победил ли их кандидат.
"Как я не раз говорил: нельзя любить страну, только когда выигрываешь; нельзя любить ближнего своего, только когда ты с ним соглашаешься. Надеюсь, независимо от того, за кого отдали голос, мы можем это сделать: видеть друг в друге не врагов, а сограждан, снизить градус напряжения", – призвал президент США.
Как известно, ранее Джо Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.
Позже сообщалось, что Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.
Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.