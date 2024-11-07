СМИ: Экс-министр финансов Германии говорит, что хотел дать Украине Taurus вместо денег

Председатель Свободной демократической партии Германии, экс-министр финансов Кристиан Линднер после распада правительственной коалиции обвинил канцлера Олафа Шольца в блокировании более эффективной помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Berliner Zeitung.

Линднер заявил в четверг в Берлине, что Свободная демократическая партия "никогда не колебалась", когда речь шла о помощи Украине.

Однако Шольц потребовал перечислить Украине три миллиарда евро. Он, Линднер, указал на сложную финансовую ситуацию и взамен предложил предоставить Украине то, в чем она срочно нуждается для эффективной защиты от России, а именно – крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц категорически отверг это предложение и вместо этого сообщил ему об отставке.

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"Что касается Украины, кстати – тема, которая обсуждается публично – мы интенсивно боролись друг с другом. Для свободных демократов поддержка Украины никогда не была под вопросом. Другие всегда колебались. Свободные демократы – никогда", – сказал Линднер.

"Вчера еще действующий федеральный канцлер выдвинул предложение выделить Украине еще три миллиарда евро. Но три миллиарда евро не сделают разницы, учитывая объем имеющихся средств. Я сказал это от имени свободных демократов в коалиционном комитете: если мы хотим другой, более сильной поддержки Украины, то дополнительные три миллиарда евро не нужны.

Тогда Германия должна принять решение об оснащении Украины системами вооружения, которые нужны украинцам для защиты своей свободы, в частности, системой вооружения Taurus. Готовности к этому не было", – рассказал он.

Линднер призвал Шольца немедленно обеспечить политическую ясность. "Нашей стране нужно правительство, которое не только занимает должность, но и может действовать. Правильным решением для нашей страны было бы немедленное выражение вотума доверия и новые выборы. В демократической стране никто не может бояться избирателей", – заявил бывший федеральный министр финансов в штаб-квартире партии в Берлине.

Линднер требует, чтобы федеральная канцелярия не превратилась в "штаб предвыборной кампании". "Быстрые новые выборы после провала правительства Шольца важны не только для демократии. Наша страна не может позволить себе терять время", – сказал он.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После увольнения Линднера и выхода министров от его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Шольц выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.