Путин поздравил Трампа с победой и готов сам ему позвонить

Властелин Кремля Владимир Путин утверждает, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

Об этом он рассказал на так называемом "дискуссионном клубе Валдай" в четверг, 7 ноября, сообщает "Европейская правда".

Путин начал вспоминать о различных внешнеполитических идеях, которые звучали от кампании Трампа, в том числе и урегулирование, как он выразился, "украинского кризиса", что "заслуживает внимания, как минимум".

"Пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа. – Ред._ с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ", – добавил он.

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На вопрос о том, будет ли говорить он с Трампом, россиянин Путин ответил, что "не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить".

"Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом прекратили. Ну, не хотят, так и не надо", – считает он.

После уточнения о том, готовы ли в Кремле говорить с будущим президентом США, Путин ответил: "Готовы, готовы".

Напомним, российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Сделал он это якобы "через знакомых".

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине и объяснял, что ему это удастся из-за "прекрасных отношений" с Владимиром Путиным. Трамп говорил, что свяжется для урегулирования войны с лидерами двух воюющих государств.

Владимир Зеленский провел разговор с Трампом после выборов в США и договорился с ним развивать диалог.