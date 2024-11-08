Фон дер Ляйен пообщалась с Трампом, говорили и об Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности об обороне Украины.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Урсула фон дер Ляйен ожидает "укрепления связей между ЕС и США и совместной работы над решением геополитических вызовов".

"Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики", – заявила она.

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Накануне, после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.

Также он рассказал европейским лидерам о своем телефонном разговоре с Трампом.

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