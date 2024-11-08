ЕС на два года продлил военную учебную миссию для Украины

Совет ЕС на два года продлил мандат военной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военных, на нее закладывают более 400 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Совета ЕС.

В пятницу Совет ЕС принял решение о продлении мандата военной миссии ЕС EUMAM Ukraine на еще два года – до 15 ноября 2026 года.

В бюджет миссии закладывают 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 до 15 ноября 2026 года.

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"Миссия EUMAM остается главным инструментом военной поддержки ЕС для Украины, ее ключевая цель – способствовать улучшению военных возможностей Вооруженных сил Украины... Миссия будет сотрудничать с НАТО, в частности миссией НАТО по безопасности поддержки и обучения для Украины (NSATU), и обмениваться информацией с ней", – отмечают в коммюнике.

Перед этим в среду решение поддержали послы ЕС.

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с изначальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

В рамках миссии за это время на территории стран Евросоюза прошли разнообразную подготовку около 63 тысяч украинских военных, что сопоставимо с комплектацией десяти бригад.

"В последующие месяцы в рамках миссии пройдут обучение еще 15 000 военных, что увеличит общее количество подготовленных военнослужащих до 75 тысяч по состоянию на конец зимы 2024-2025 годов", – добавляют в заявлении.

Дальнейшие количественные целевые показатели будут постоянно корректироваться в зависимости от потребностей Украины.

Продолжение помощи с обучением украинских военных – один из пунктов отдельного соглашения по безопасности, которое Украина подписала с ЕС как союзом в июне 2024 года.

В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.