СМИ: Послы Евросоюза на два года продлили работу военной учебной миссии ЕС для Украины

Послы Евросоюза на два года продлили срок работы военной учебной миссии ЕС, в рамках которой проводят подготовку украинских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Джозвяк написал, что послы ЕС только что на два года продлили срок учебной миссии для Украины.

for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years. Реклама: November 6, 2024

Он напомнил, что за предыдущие два года ее деятельности на территории привлеченных 24 стран прошли подготовку около 70 тысяч украинских военных.

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали в октябре 2022 года с целью обеспечения разносторонней подготовки украинских военных и координации действий привлеченных к этому стран.

Первоначальный мандат миссии составлял два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период – 106,7 млн евро.

В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

Также договорились увеличить количество украинских военных, которые пройдут обучение в рамках миссии EUMAM.