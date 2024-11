СМИ: Послы Евросоюза на два года продлили работу военной учебной миссии ЕС для Украины

Послы Евросоюза на два года продлили срок работы военной учебной миссии ЕС, в рамках которой проводят подготовку украинских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

Джозвяк написал, что послы ЕС только что на два года продлили срок учебной миссии для Украины.

for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years.

