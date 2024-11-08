В Польше полицейского обвинили из-за смерти украинца: ему грозит до 5 лет заключения

Прокуратура в польском городе Ополе предъявила обвинение полицейскому за чрезмерное применение силы в отношении 48-летнего гражданина Украины 29 октября, что привело к его смерти.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" представитель Окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар, пишет "Европейская правда".

29-летнему полицейскому предъявили обвинение в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего применения средств непосредственного принуждения с целью обездвиживания украинца, что привело к его смерти.

Полицейскому грозит до пяти лет заключения. Он дал показания по делу, однако не признал вину.

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Вскрытие тела украинца показало, что он мог умереть в результате резкого прекращения дыхательных функций, то есть из-за удушения. Однако точную причину смерти можно будет назвать только после проведения всех экспертиз. Он добавил, что тело умершего уже передали семье.

Прокурор рассказал об обстоятельствах инцидента. По его словам, 29 октября полицию вызвал владелец фирмы в населенном пункте Кшивизна, где хотел трудоустроиться украинец.

Предприниматель требовал от мужчины, который в результате отказался у него работать, заплатить за ночлег.

Сначала тот отказывался, но на момент приезда полиции заплатил. Когда полицейские попросили украинца показать документы, он отказался. Поэтому патрульные хотели отвезти мужчину в участок, но он сопротивлялся.

Когда на него пытались надеть наручники, применяя силовые приемы, мужчине стало плохо, он потерял сознание. На место вызвали спасателей, но они констатировали смерть украинца.

Прокуратура исключает применение чрезмерной силы полицейским на почве национальной неприязни и считает это несчастным случаем.

Представитель прокуратуры также отметил, что в Опольском воеводстве это первый в нынешнем году случай смерти во время задержания полицией.

Генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь сообщил, что смерть гражданина Украины Игоря Ш. находится на особом контроле учреждения.

Обстоятельства этого случая, включая правомерность применения силы, расследуются Окружной прокуратурой в Ополе.

Напомним, в сентябре на севере Польши погибли двое несовершеннолетних граждан Украины, которые попали в ДТП, убегая от полиции.