Финские таможенники в этом году перехватили значительно больше каннабиса, чем в прошлом

В Таможенной службе Финляндии отметили заметный рост объемов перехваченных партий каннабиса по сравнению с предыдущими годами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Руководитель управления по вопросам контроля Таможенной службы Финляндии Ханну Синкконен утверждает, что количество изъятой марихуаны выросло в 2,5 раза в январе-сентябре 2024 года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

"До конца сентября было изъято 820 килограммов марихуаны по сравнению с 342 килограммами за аналогичный период прошлого года. В 2019-2020 годах количество изъятой марихуаны составляло 133 килограмма. В этом году наблюдается резкий рост", – утверждает он.

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По словам Синкконена, таможня обнаруживает нелегальные грузы в разных местах, например, в коммерческих отправлениях и у путешественников. Наркотики ввозят в Финляндию преимущественно коммерческим транспортом в грузовых отсеках, а еще по почте.

Представитель финской таможенной службы также отметил, что "отечественной" марихуаны перехватывают сравнительно мало: условия выращивания в Финляндии не являются благоприятными для растения, поэтому и качество ее низкое для потребителей.

В начале месяца, напомним, полиция уничтожила более 8300 незаконно выращенных растений каннабиса на кукурузной ферме в центральной Греции.

Между тем Министерство юстиции Чехии подготовило законопроект, который расширит возможности хранения, употребления и выращивания каннабиса для личного использования.