Проевропейские партии Исландии лидируют за два дня до досрочных выборов

Исландские партии, выступающие за членство страны в Европейском Союзе, впервые за последние десять лет лидируют в опросах за два дня до досрочных выборов.

Об этом говорится в публикации Reuters, пишет "Европейская правда".

Перспектива членства Исладии в ЕС появилась в избирательной кампании в стране впервые за более чем десятилетие, и опросы показывают, что избиратели поддерживают партии, выступающие за членство в ЕС.

Опросы показывают, что членство в ЕС стало более популярным: чуть более 45% исландских избирателей выступают за него, 35% – против, а остальные не определились.

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Отчасти это связано с кризисом стоимости жизни в Исландии: считается, что членство в ЕС может способствовать развитию экономики за счет уменьшения торговых барьеров, а вступление в еврозону уменьшит волатильность обменного курса.

Партия реформ Исландии, которая лидирует в опросах вместе с Социал-демократическим альянсом, стремится провести референдум по ЕС в случае победы на выборах. Опросы дают двум партиям 40% голосов.

Соучредитель Партии реформ Йон Стейндор Вальдимарссон сказал, что в случае вхождения партии в правительство референдум о вступлении Исландии в ЕС может состояться в течение следующих четырех лет.

Но исландские социал-демократы, пишет Reuters, считают референдум преждевременным, говоря, что он может вызвать раскол в стране.

Страна подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были прекращены в 2013 году.

Напомним, премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон распустил парламент в октябре и назначил выборы на 30 ноября.

Бенедиктссон, который пробыл на посту премьера меньше года, обвинил в сложившейся ситуации все большие разногласия между тремя правящими партиями в различных вопросах – от внешней политики до проблем с искателями убежища.

Вызовами для правительства стали также экономические трудности и серия извержений вулкана на полуострове Рейкьянес, из-за которых жители целого городка вынуждены были уехать оттуда, вероятно навсегда.