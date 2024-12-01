Зеленский надеется, что Байден приблизит приглашение Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешняя администрация Джо Байдена может повлиять на европейских членов НАТО, которые сейчас скептически относятся к идее пригласить Украину в Альянс.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в воскресенье, 1 декабря, с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя перспективы приглашения Украины в НАТО, Зеленский заявил, что оно зависит от партнеров – в том числе и США, которые сейчас входят в перечень скептиков такого шага.

"Но еще есть немецкая сторона, есть еще венгерская сторона, и поэтому только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", – добавил он.

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Зеленский заявил, что у действующей власти США есть два месяца, и Штаты "имеют влияние на тех немногих европейских скептиков относительно нашего будущего" в Альянсе.

"Я лично не вижу никаких рисков, не видит их и большинство стран НАТО, от рекомендации относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Даже не приглашение – рекомендации лидерам относительно будущего приглашения Украины в НАТО", – сказал он, имея в виду встречу министров иностранных дел Альянса 3-4 декабря.

СМИ ранее узнали, что Украина обратилась к членам НАТО с просьбой принять положительное решение относительно приглашения Киева в Альянс на встрече глав МИД.

Ранее сообщалось, что США были готовы поддержать приглашение Украины в НАТО, но после победы Дональда Трампа на выборах администрация Байдена отказалась от этого шага.

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