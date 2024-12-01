Зеленський сподівається, що Байден наблизить запрошення України в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня адміністрація Джо Байдена може вплинути на європейських членів НАТО, які нині скептично ставляться до ідеї запросити Україну в Альянс.

Про це глава держави сказав на пресконференції в неділю, 1 грудня, з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи перспективи запрошення України в НАТО, Зеленський заявив, що воно залежить від партнерів – зокрема і США, які нині входять до переліку скептиків такого кроку.

"Але ще є німецька сторона, є ще угорська сторона, і тому тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", – додав він.

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Зеленський заявив, що в чинної влади США є два місяці, й Штати "мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків щодо нашого майбутнього" в Альянсі.

"Я особисто не бачу ніяких ризиків, не бачить їх і більшість країн НАТО, від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Навіть не запрошення – рекомендації лідерам щодо майбутнього запрошення України в НАТО", – сказав він, маючи на увазі зустріч міністрів закордонних справ Альянсу 3-4 грудня.

ЗМІ раніше дізнались, що Україна звернулась до членів НАТО з проханням ухвалити позитивне рішення стосовно запрошення Києва в Альянс на зустрічі глав МЗС.

Раніше повідомлялось, що США були готові підтримати запрошення України в НАТО, але після перемоги Дональда Трампа на виборах адміністрація Байдена відмовилась від цього кроку.

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