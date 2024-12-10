Шольц и Макрон готовы сотрудничать с повстанцами, которые свергли режим Асада в Сирии

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли президента Башара Асада в Сирии.

Об этом говорится в заявлении немецкого правительства по итогам телефонного разговора Макрона и Шольца, сообщает "Европейская правда".

Лидеры Франции и Германии "согласились, что они готовы работать вместе с новыми лидерами на основе фундаментальных прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств".

Они также положительно оценили отстранение от власти Асада, который, по их словам, причинил "ужасные страдания сирийскому народу и огромный вред своей стране".

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Канцлер Шольц и президент Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Оба договорились работать вместе над усилением участия Европейского Союза в Сирии.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США будут работать над защитой от террористической угрозы, которая может поступить от Сирии после внезапного свержения там режима Башара Асада.

Ряд европейских государств после падения режима Асада заявили, что прекращают рассмотрение заявок на убежище от граждан Сирии.