Нидерланды приостанавливают рассмотрение просьб об убежище от сирийцев

Национальная миграционная служба Нидерландов решила не принимать решений по просьбам о предоставлении убежища от граждан Сирии в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Решение относительно заявок из Сирии приняла министр по делам убежища и миграции Нидерландов Марджолин Фабер из-за событий в Сирии и падения режима Башара Асада.

Это позволяет миграционной службе Нидерландов приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища до тех пор, пока не станут понятны последствия смены власти в Сирии.

Реклама:

В то же время, подчеркнула министр, сирийцев не будут возвращать принудительно на родину. Этого не происходило и раньше, поскольку Нидерланды не поддерживали дипломатических отношений с режимом Асада.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания, Норвегия, Греция и Швеция.