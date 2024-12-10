Власти Грузии пугают "кровавыми" провокациями при содействии "зарубежных стран"
Служба государственной безопасности Грузии обвинила неназванные "деструктивные силы" в намерениях обострить ситуацию на антиправительственных акциях протеста 14 декабря, когда будут избирать президента страны.
Как пишет "Европейская правда", заявление ведомства цитирует портал "Новости-Грузия".
Как утверждает Служба госбезопасности Грузии, "организаторы деструктивной и преступной деятельности планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года".
"С этой целью организаторы преступления рассматривают возможность максимального обострения ситуации, для чего должны погибнуть 2-3 человека", – добавили там.
Ведомство заявило, что за этими действиями якобы стоят "местные субъекты при координации спецслужб зарубежных стран".
"Имеющийся план отрабатывается по сценариям, характерным для "цветных революций", включающим различные ритуальные сцены и постепенные разрушения, которые завершаются убийствами мирного населения, с целью эскалации событий", – описывается в заявлении.
В качестве примера грузинская Служба госбезопасности приводит избиение журналистов оппозиционного телеканала, за чем якобы тоже стоят "организаторы" антиправительственных протестов.
В Грузии почти две недели продолжаются акции протеста после решения грузинских властей поставить на паузу переговоры о движении в Европейский Союз до конца 2028 года.
Протесты сопровождаются жесткими действиями силовиков, что уже вызвало острую реакцию Запада.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".