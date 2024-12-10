Влада Грузії лякає "кривавими" провокаціями за сприяння "зарубіжних країн"

Служба державної безпеки Грузії звинуватила неназвані "деструктивні сили" у намірах загострити ситуацію на антиурядових акціях протесту 14 грудня, коли обиратимуть президента країни.

Як пише "Європейська правда", заяву відомства цитує портал "Новости-Грузия".

Як стверджує Служба держбезпеки Грузії, "організатори деструктивної та злочинної діяльності планують перешкодити виборчому процесу президента Грузії 14 грудня 2024 року".

"З цією метою організатори злочину розглядають можливість максимального загострення ситуації, для чого мають загинути 2-3 людини", – додали там.

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Відомство заявило, що за цими діями начебто стоять "місцеві суб'єкти за координації спецслужб зарубіжних країн".

"Наявний план відпрацьовується за сценаріями, характерними для "кольорових революцій", що охоплюють різноманітні ритуальні сцени та поступові руйнування, які завершуються вбивствами мирного населення, з метою ескалації подій", – описується в заяві.

Як приклад грузинська Служба держбезпеки наводить побиття журналістів опозиційного телеканалу, за чим нібито теж стоять "організатори" антиурядових протестів.

У Грузії майже два тижні тривають акції протесту після рішення грузинської влади поставити на паузу переговори про рух до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

Протести супроводжуються жорсткими діями силовиків, що вже викликало гостру реакцію Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".