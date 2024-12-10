Трамп назвал Трюдо "губернатором Великого Штата Канада"

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, высмеял канадского премьер-министра Джастина Трюдо, которого назвал "губернатором" несуществующего штата Канада.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп прокомментировал встречу с Трюдо в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, отметив, что он имел удовольствие на днях поужинать с "губернатором Великого Штата Канада Джастином Трюдо".

"С нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" – добавил он.

Реклама:

Встреча Трюдо и Трампа состоялась 30 ноября, о ней официально не сообщалось.

Она состоялась после обещания избранного президента США ввести 25-процентный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

СМИ ранее писали, что тогда Трамп пошутил, якобы Канада должна стать 51-м штатом США.

Канада, как известно, не является штатом, зато сама является федерацией, состоящей из 10 административно-территориальных единиц (провинций).

В то же время во время своего первого президентства Трамп предлагал купить Гренландию – и тогда говорил вполне серьезно.