Британская армия испытала лазерное оружие, сбив дрон в воздухе

Британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как рассказало оборонное ведомство Британии, военные успешно провели испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

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Лазер был установлен на бронетранспортере Wolfhound, на котором солдаты 16-го Королевского полка артиллерии смогли отследить и поразить дрон в воздухе. Испытания проходили на полигоне Реднор в центральном Уэльсе.

"Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на переднем крае военных инноваций", – сказала министр оборонных закупок и промышленности депутат Мария Игл.

По ее словам, успешное испытание этой системы является значительным шагом вперед в развитии оборонных возможностей страны. Также это демонстрирует преимущество британских инженеров, отметила она.

В Минобороны страны также отметили, что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов и может стать экономически эффективной альтернативой некоторым видам оружия.

Лазер был разработан Департаментом оборонного оборудования и поддержки Минобороны США вместе с Лабораторией оборонной науки и технологий Hersa и промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK.

Как сообщалось, летом во время испытаний на космодроме SaxaVord Spaceport в Шотландии, который в прошлом году стал первой в Британии лицензированной площадкой для вертикального запуска ракет, взорвался ракетный двигатель.

17 ноября писали, что пилоты Королевских военно-воздушных сил Британии и Королевского флота получат на вооружение новую передовую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемой ракеты SPEAR.