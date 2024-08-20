Під час випробувань на шотландському космодромі вибухнув ракетний двигун

Під час випробувань на космодромі SaxaVord Spaceport у Шотландії, який минулого року став першим у Британії ліцензованим майданчиком для вертикального запуску ракет, вибухнув ракетний двигун.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Кадри з місця події показали потужний вибух пізно ввечері в понеділок на Шетландських островах біля північного узбережжя Шотландії.

First time I think we’ve seen flamey end ignition sideways pic.twitter.com/qTrqTbVfHK Реклама: August 19, 2024

Об’єкт був евакуйований перед випробуванням, і ніхто не постраждав, заявили SaxaVord Spaceport та його німецький партнер Rocket Factory Augsburg (RFA).

Компанія RFA заявила, що намагається зібрати інформацію, щоб вирішити, що сталося після "аномалії" під час випробування.

SaxaVord Spaceport cподівається стати першим британським майданчиком, що здійснить вертикальний запуск на орбіту. Він отримав ключову ліцензію на безпеку від регулюючих органів у квітні.

Майданчик дозволяє здійснювати до 30 запусків на рік, які будуть використовуватися для виведення супутників та іншого корисного вантажу в космос.

Нагадаємо, торік у жовтні в Іспанії провели перший в Європі повністю приватний запуск ракети.

А в січні 2023 року спроба Британії стати першою європейською країною, яка запустила супутники в космос, закінчилася невдачею.