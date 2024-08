Під час випробувань на шотландському космодромі вибухнув ракетний двигун

Під час випробувань на космодромі SaxaVord Spaceport у Шотландії, який минулого року став першим у Британії ліцензованим майданчиком для вертикального запуску ракет, вибухнув ракетний двигун.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Кадри з місця події показали потужний вибух пізно ввечері в понеділок на Шетландських островах біля північного узбережжя Шотландії.

First time I think we’ve seen flamey end ignition sideways pic.twitter.com/qTrqTbVfHK

