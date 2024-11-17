Британія провела перше успішне випробування нової керованої крилатої ракети

Пілоти Королівських військово-повітряних сил Британії і Королівського флоту отримають на озброєння нову передову крилату ракету після першого успішного випробування керованої ракети SPEAR.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

SPEAR, яка є мініатюрною крилатою ракетою нового покоління з турбореактивним двигуном, успішно завершила випробування після запуску з літака Typhoon компанії BAE Systems на полігоні Відзель у Швеції.

Це останнє випробування стало першим запуском системи озброєнь з літака, що свідчить про значний стрибок у розвитку програм.

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Кожна ракета може вражати цілі на відстані до 100 км і призначена для ураження мобільних, переміщуваних, захищених або складних цілей. Після надходження на озброєння вона буде встановлена на британські винищувачі-невидимки F-35B Lightning і дозволить військовим вражати цілі як з суші, так і з авіаносців класу "Королева Єлизавета".

Розроблена у Великій Британії компанією MBDA, нова надсучасна ракета SPEAR підтримує кілька сотень робочих місць серед 5500 британських працівників MBDA, причому конструкторська робота ведеться переважно у Стівенейджі і Брістолі, а виробництво – в Болтоні.

Lightning зможе нести до восьми ракет SPEAR одночасно.

SPEAR автономно здійснює навігацію до цілі за маршрутом, що налаштовується, використовуючи вдосконалену всепогодну радіолокаційну станцію для картографування району цілі і радіочастотні зображення для її успішного ураження.

Як повідомлялося, влітку під час випробувань на космодромі SaxaVord Spaceport у Шотландії, який минулого року став першим у Британії ліцензованим майданчиком для вертикального запуску ракет, вибухнув ракетний двигун.